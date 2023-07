Niger: l'ancien Président Mahamadou Issoufou appelle au calme et dit entamer des négociations pour " trouver une sortie de crise"

Dans un tweet, l'ancien Président Issoufou Mahamadou a annoncé avoir entamé des négociations avec les putschistes pour un dénouement heureux de cette affaire.



" Depuis le 26 juillet dernier, notre pays est entré dans une phase difficile de son histoire. Face à la situation grave qui le secoue, je me suis employé, par diverses voies, à trouver une sortie de crise négociée permettant notamment de libérer le Président Mohamed Bazoum et de le restaurer dans ses fonctions. Tant qu'il y a un espoir d'y parvenir je poursuivrai sur cette voie. Je saisis la présente occasion pour appeler au calme. Je demande à tous de s'abstenir de toute violence", a-t-il informé.



Issoufou Mahamadou de tirer la sonnette d'alarme. " Je demande à tous de tout mettre en œuvre pour protéger les personnes et les biens non seulement s'agissant des Nigériens, mais aussi des ressortissants étrangers vivant sur notre territoire".



Et d'ajouter " N'oublions pas les valeurs de Paix, de Fraternité et d'hospitalité ont toujours caractérise notre société. Puis-nous y pour éviter le Chaos à notre pays".