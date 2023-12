Ngoundiane : 101 millions FCFA investis cette année dans le secteur de la santé, le maire Mbaye Dione exige un accès facile et de qualité aux soins de santé pour ses administrés

"Au-delà des efforts à partir des budgets de l'État et des communes, les opérateurs économiques doivent contribuer au développement de nos localités au titre de la Responsabilité sociétale d'entreprise". Tel est la conviction du maire de Ngoundiane, Mbaye Dione qui en collaboration avec la carrière CSE Granulats du Groupe CSE, et qui a procédé à la remise d'une deuxième ambulance d'une valeur de 13 millions FCFA au poste de santé de Ngoundiane Centre et pour les six postes de Ngoundiane, une dotation en médicaments de la municipalité d'une valeur de 7 millions en plus de 7 millions FCFA de subvention pour soutenir les six postes pour leur fonctionnement surtout pour le paiement des factures d'eau et d'électricité et enfin 3 millions FCFA pour le carburant des ambulances. En somme 30 millions FCFA ont été investis pour soulager les populations de Ngoundiane. À cela, il faut ajouter la vingtaine d'employés des postes de santé et qui sont pris en charge par le Budget de la mairie. Aussi, le mairie doit réceptionner dans les prochaines semaines le septième poste de santé de la commune dans le village de Mbayenne Diack qui est en cours de finition et qui a été financé à hauteur de 81 millions par COGECA. Pour lui, des efforts doivent être faits dans le cadre de la transparence. "Les opérateurs économiques doivent contribuer aux efforts de développement du pays", lâche-t-il. Mbaye Dione a, notamment, saisi l'occasion pour magnifier les bonnes relations que la mairie de Ngoundiane entretient avec certains exploitants de carrières tels que CSE Granulats, COGECA, Gecamines, Tetacar avant de les remercier pour les nombreux investissements dans des secteurs importants pour le développement de sa commune. Toutefois, il a dénoncé, les comportements de certains acteurs économiques qui rechignent à davantage s'engager auprès des populations qu'ils exploitent le plus souvent. Selon lui, " à Ngoundiane la municipalité s'efforce de s'engager au mieux dans des projets d'intérêt public avec les acteurs économiques. Nous impliquons dans les projets de développement toutes les entreprises de notre localité. Car au-delà des impacts de ces entreprises, elles doivent, en contrepartie, savoir qu'elles doivent participer au développement de ce pays. Et, nous invitons les ICP et les personnels techniques des postes de santé à faire bon usage de cette infrastructure et de ces médicaments pour que l'accès au soin soit facile pour aider les populations de Ngoundiane à se soigner et dans de très bonnes conditions". Présent à cette cérémonie, le Coordonnateur national du Forum civil, Monsieur Birahim Seck s'est félicité de ce modèle de RSE développé par la Commune de Ngoundiane qui s'inscrit dans une parfaite transparence gage d'une bonne gouvernance tant souhaitée par les populations. Enfin, le maire a également rappelé que toutes les populations sont invitées à assister aux sessions du Conseil municipal qui sont retransmises en direct à la radio municipale. Ainsi, toutes les délibérations sont rendues publiques au bénéfice des populations qui sont censées connaître tout sur le fonctionnement de leur municipalité.