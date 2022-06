Ndèye Saly Diop Dieng à cœur ouvert dans « En ligne » : « Benno est majoritaire dans ce pays et c'est indéniable... la responsabilité des parents doit être en première ligne pour une bonne surveillance des enfants »

Ce nouveau numéro de l'émission « En Ligne » donne la parole à la présidente nationale des femmes de l'Alliance pour la République, parti dirigé par le président de la République. Ndèye Saly Diop Dieng que nous avons trouvé en pleine réunion avec certaines femmes de leur coalition, nous confie qu'elle est en pleine préparation des prochaines législatives. Une élection qui selon elle, ne saurait être un baromètre pour leur coalition avec comme motif la victoire de Benno lors des dernières élections territoriales. Le ministre en charge de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants qui est revenue également sur la série des assassinats et enlèvements dont les tous petits sont victimes, informe que l’État fait de son mieux pour garantir une sécurité à tous les citoyens notamment aux enfants non sans inviter les parents à redoubler de vigilance pour une bonne surveillance de leurs progénitures.