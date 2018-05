NÉCROLOGIE - Habib Ndao, Dg de l'OQSF a perdu cette nuit son épouse

La famille politique de la coalition Benno Bokk Yakaar est en deuil. Habib Ndao, Dg de l'OQSF et membre de '' Doomi-Rewmi'' a perdu son épouse dans la nuit du jeudi au vendredi 4 mai 2018.

Massouda Diallo n'a pu survivre à une courte maladie qui l'a attaquée soudainement. Elle était juste âgée de 47 ans. La levée du corps de la regrettée disparue aura lieu aujourd'hui même à la mosquée de Liberté à 14 heures et l'inhumation juste après au cimetière de Yoff.

Dakaractu s'associe à la douleur de Monsieur Ndao et lui présente ses sincères condoléances.