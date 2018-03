N’ayant jamais affronté une équipe non-africaine : L’Ouzbékistan sera le baptême du feu de Aliou Cissé

Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, n’a jamais affronté sur le banc des Lions une équipe non-africaine. Au total, le coach a dirigé la Tanière à 29 reprises pour quatre compétitions officielles : qualifications de la CAN 2017, CAN 2017, qualifications Mondial 2018, un match de qualification à la CAN 2019. S'y ajoutent des matches amicaux avec des sélections africaines.

L’Ouzbékistan, l’adversaire du Sénégal en amical le 23, sera donc le baptême du feu de Aliou Cissé, qui vient de boucler ce mois de mars trois ans à la tête des Lions. Il a conduit le Sénégal en quarts de finale de la CAN 2017 et décroché, la même année, la qualification pour la Coupe du monde 2018.

Le sélectionneur national a enregistré 19 victoires, 8 nuls et 2 défaites. Son équipe a marqué 49 buts et en a pris 16.