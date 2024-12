Mort de Bassirou Diop : ce que révèle l’autopsie 

L’autopsie sur le corps de Bassirou Diop, l’un des gardes rapprochés de Barthélémy Dias, a été effectuée dans le laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologiques de l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff. Il a été noté une contusion de la pommette droite, une cardiomégalie de 500g avec hypertrophie du myocarde et œdème pulmonaire avec un poumon droit de 12g et un poumon gauche de 1100g, l’hépatomégalie « muxade » de 2800 g, du contenu gastrique liquidien de moyenne abondance sans particularité, de la congestion cérébrale. L’examen microscopique d’un fragment du poumon par technique rapide de cryotomie montre un aspect du poumon cardiaque . Au total, c’est la cardiomyopathie hypertrophique décompensée.