Mondial U20 / Youssouph Dabo revient sur son coaching contre la Colombie : « Il fallait qu’on les attaque par les couloirs… On avait décidé de leur laisser le ballon »

« La clé de notre victoire c’est le travail collectif, tout le monde a été investi dans les efforts parce qu’on savait qu’on avait une équipe qualitativement supérieure à l’équipe que nous avions rencontrée le premier match. Donc, il fallait que dans l’état d’esprit, tous les joueurs soient prêts à faire les efforts défensifs. Pour mettre l’adversaire en difficulté il fallait isoler leurs individualités, surtout dans les couloirs, ce qu’on a réussi à faire. »







« La Colombie est une équipe très dangereuse dans les transitions défensives et offensives, c’est à dire ils sont dangereux quand l’équipe adverse a le ballon. Donc, quand on leur a laissé le ballon, ils ont été en difficulté. La stratégie était réfléchie : on avait décidé de leur laisser le ballon. On est obligé d’être discipliné tactiquement, tous les détails se payent cash »







« On est en compétition mondiale, tant qu’on est en course il faut garder la concentration qu’il faut sur tous les matches. Il ne faut pas se relâcher, il faut continuer à travailler, rester concentré et bien préparer le match contre la Pologne qui sera très difficile. Il n’y a pas de petit match, la rencontre qu’on va jouer contre la Pologne sera très importante, on va étudier la Pologne, bien regarder leur jeu... »