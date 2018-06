Mondial 2018 : la France possède la sélection la plus chère, selon une étude

Si on ne connaît pas encore le niveau de performance de l’équipe de France de football à la Coupe du monde qui s’ouvre en Russie jeudi 14 juin, les Bleus tiennent déjà une première place, celle de l’effectif « potentiellement » le plus cher.



Selon un classement effectué par l’observatoire du football du Centre international d’étude du sport (CIES), basé en Suisse, la valeur de transfert des joueurs sélectionnés par la France serait de 1,41 milliard d’euros, devant l’Angleterre (1,39 milliard) et le Brésil (1,27 milliard).



Ces évaluations des valeurs marchandes des équipes participant à la Coupe du monde font référence, selon l’observatoire, « au juste prix que les acheteurs potentiels devraient payer pour recruter les joueurs ». Figurent parmi les critères pris en compte : les performances sportives tant des joueurs que de leurs clubs d’appartenance, mais aussi l’âge et la durée des contrats en cours des footballeurs sélectionnés.



A titre d’exemple, le Français Kylian Mbappé, qui joue au Paris-Saint-Germain, 19 ans et dont le contrat expire dans quatre ans, possède une valeur de transfert de 186,5 millions selon l’observatoire.



En queue de classement, on retrouve trois pays non européens dont très peu de joueurs figurent dans les effectifs des clubs des championnats les plus compétitifs : Panama, Arabie saoudite et Iran. « La Coupe du Monde, note l’observatoire, va probablement permettre à certains [de leurs joueurs] de se faire repérer par des équipes plus huppées. »



Globalement, la valeur de transfert de l’ensemble des joueurs qui prendront part à la Coupe du Monde est estimée à 12,6 milliards d’euros.