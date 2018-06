Mondial 2018/amical : Le Sénégal bat la Corée du Sud (2-0)

Le Sénégal a gagné face à la Corée du Sud, histoire de surmonter la claque croate de vendredi dernier (2-1) et prendre date pour juin-juillet. Les Lions ont donc retrouvé le chemin de la victoire en battant 2-0 les Guerriers Taeguk, grâce notamment à un but de Moussa Konaté (88e), sur penalty. Bien avant cette réalisation de l'attaquant de Amiens, le malheureux Kim Young Gwon défenseur de Guangzhou FC, un club chinois, a inscrit un but contre son camp (67e).



Face à la 61e nation au classement Fifa, l'équipe nationale du Sénégal s'est tout de même un peu rassurée, sans avoir matière non plus à plastronner, car elle s'est aussi fait un peu peur, en deuxième période...