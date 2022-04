Média : Poussé à bout par le Cnra et le Cored, Ahmed Aïdara jette finalement l’éponge ‘’pour convenance personnelle’’

Élu maire, à la faveur des dernières élections locales qui ont sonné le départ de Aliou Sall de la mairie de Guédiawaye, Ahmed Aïdara a finalement présenté sa démission au Président Directeur général du groupe D-Média.



Dans une correspondance dont le contenu à a été rendu public, via les réseaux sociaux, le désormais ex-animateur-vedette de Zik FM, qui portait les couleurs de la coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi a fini par répondre favorablement à l’invite que lui avait fait le Cnra.



« Je viens par cette présente vous informer de ma démission du groupe D-Média pour des raisons de convenance personnelle », a déclaré M. Aïdara. Un départ qu’il a mis à profit pour exprimer ses vifs remerciements à ses désormais ex-collaborateurs. « Pour la franche collaboration et les liens étroits et fraternels qui ont toujours marqué (leurs) relations professionnelles et sociales ».



Agé d’une quarantaine, Ahmed Aïdara qui s’est engagé, officiellement en politique en 2017, en lançant son propre mouvement, baptisé « Guédiawaye La Bokk » vient de se retirer de la presse. Et ce, après avoir été, entre autres, à la Radio Futurs médias (Rfm) du Groupement futurs médias (Gfm) de Youssou Ndour puis du Groupe D-Média, appartenant à Bougane Gueye Dany où il a servi ses 12 dernières années.



Il faut, cependant, rappeler que cette décision intervient après les sanctions du Cnra qui consacrent la suspension, pour 72 heures de la diffusion des programmes de la SEN TV et de Zik FM, mais aussi de la réaction du Cored qui appelle D-Média « à veiller au strict respect des dispositions du Code de la Presse et de la Charte des journalistes du Sénégal ».