Me Youm en avocat de Macky Sall : « Vous n’avez jamais entendu l’opposition inviter le président de la République au dialogue »

Au téléphone de Dakaractu, le directeur de cabinet du président de la République a démenti ce mardi une partie de l'opposition qui reproche à Macky Sall d’être rétif au dialogue.



« Macky Sall est le seul président qui a fait autant de concertations en sept ans. Dès 2013, il a lancé les concertations nationales sur l’Enseignement supérieur, les concertations sur l’Acte 3 de la décentralisation. Il y a eu le référendum où il a eu un très bon score malgré les accusations fallacieuses de l’opposition. Au sortir de ce référendum, il a de nouveau appelé l’opposition au dialogue. Récemment, il a reçu les recommandations du Cadre de concertations sur le processus électoral, boycotté par cette partie de l'opposition. On ne peut pas dialoguer avec une opposition qui ne veut pas dialoguer. Le président de la République a fait montre d’ouverture. Il est quelqu’un de très humble et nous qui sommes ses plus collaborateurs nous en sommes conscients. Celui qui offre tout le temps le dialogue, c’est le président. Vous n’avez jamais entendu l’opposition inviter le président de la République au dialogue », a regretté le ministre, à l’occasion du plateau spécial organisé par Dakaractu pour analyser l’adresse à la Nation de ce 3 avril du président de la République.