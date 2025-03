Mbour : Yande Tine avoue finalement avoir tué ses deux enfants avec de l’acide

Les commentaires concernant les deux enfants tués dans le quartier Médine de Mbour ont été nombreux. Après que Dakaractu Mbour avait évoqué un supposé empoisonnement, Yande Tine, originaire de Ndiaraw et mère de Mory Guèye (né le 25 novembre) et Baba Guèye (né le 21 février), a finalement avoué avoir donné de l’acide (produit caustique) à ses enfants, comme l'indique le certificat de décès.



« J'ai remis de l’acide à Mory et ensuite à Baba… »



Selon des sources dignes de foi, après sa sortie de l’hôpital de Tefess, face aux enquêteurs et pressée de questions, Yande Tine a fini par craquer en déclarant avoir administré l’acide au plus grand (Mory) d’abord, puis à Baba. Interpellée sur son geste, elle explique avoir confondu deux pots à côté d’elle : l’un contenait de l’eau, l’autre de l’acide utilisé pour nettoyer les carreaux. Après son acte, prise de panique, elle aurait ajouté de l’eau dans l’acide et en aurait bu à son tour, selon ses confessions. Yande précise que le neveu de son époux n’était pas présent au moment des faits.



« Tous ces temps, je souffre de maux de tête… »



Face aux enquêteurs, Yande Tine affirme souffrir de maux de tête depuis un certain temps, ce que son mari pourrait confirmer. Elle reconnaît également faire face à d’énormes difficultés dans sa vie et être parfois sujette à des troubles psychiques.



Au moment où ces lignes sont écrites, Yande Tine est en route pour être présentée au procureur. Elle est visée pour meurtre.