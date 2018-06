Mbaye Niang après la victoire contre la Pologne : "On a joué en respectant à la lettre les consignes du coach. On est fier!"

En conférence de presse d'après-match, l'attaquant Sénégalais et auteur du second but des Lions, Mbaye Niang a dit toute sa fierté en face de la presse mondiale. Selon Mbaye Niang, "il fallait marquer ce match. Il fallait bien entrer dans la compétition. On a imposé notre force et au final nous avons pris le dessus. On a étudié comment jouer contre cette équipe de la Pologne. On a bien mérité cette victoire et nous avons travaillé dur pour ça. On a joué en respectant à la lettre les consignes du coach et on est fier du résultat."