Matchs amicaux : Aliou Cissé dévoilera sa liste mercredi 7 mars

Aliou Cissé et son staff ont fait de la confection d'une liste leur priorité de la semaine. En fait, le coach des Lions doit annoncer ce mercredi 7 mars à 10h sa sélection pour les deux prochaines rencontres amicales de l'équipe nationale du Sénégal face à l'Ouzbékistan et la Bosnie. Le sélectionneur livrera les noms des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre l'Ouzbékistan (le 23 mars à Casablanca) et la Bosnie (le 27 mars au Havre). Cette liste sera peut-être l'avant-dernière avant celle qui dévoilera les joueurs convoqués pour participer au Mondial 2018.

Aliou Cissé a sans doute déjà préparé ses éléments de langage pour la conférence de presse du 7 mars et a dû anticiper les questions qui reviennent à chaque fois sur les choix. Même si quelques joueurs présents lors des derniers rassemblements ont, ainsi qu’on le devine, du souci à se faire, notamment en attaque et au milieu. "Choisir, c’est éliminer", dit-on...