Match amical : Croatie/Sénégal le 8 juin à Osijek

Le match amical Croatie/Sénégal est déjà calé pour la date du 8 juin prochain à Osijek. C’est la quatrième grande ville de Croatie et la capitale économique et culturelle de ce pays. Elle est située à 30 km de la frontière avec la Hongrie et à 20 km de la frontière avec la Serbie.

Le stade de Gradskivrt va abriter cette rencontre amicale. "La fédération Croate de football a confirmé que l’équipe de Zlatko Dalic affrontera le Sénégal à Osijek au Gradskivrt le 8 juin 2018, lors de leur dernier match de préparation, avant que l’équipe ne se rende en Russie", annonce un site croate, repris par Stades.