Marche interdite de YAW : Dakar Dem Dikk suspend les trafics urbain et interurbain de ce mercredi

La société nationale de transport routier Dakar Dem Dikk (DDD) annonce la suspension du trafic de ses bus dans la journée de ce mercredi. Dans un communiqué lu à Dakaractu, la société de transport public informe les usagers que les réseaux urbain et interurbain sont suspendus pour la journée du mercredi 29 mars 2023.





Ainsi, pour le désagrément causé, le texte fait savoir que Dakar Dem Dikk présente ses excuses auprès de ses clients de ce désagrément et de tout autre inconvénient qui pourrait découler de cette suspension temporaire du réseau.





Cette décision est la résultante de la manifestation de la coalition Yewwi Askan Wi ce jour dans l’après-midi à l’occasion d’une marche interdite par le préfet de Dakar. La coalition de l’opposition compte braver l’interdit préfectoral pour marcher du rond-point de l'Université Cheikh Anta Diop.





C’est ainsi que la société analysant ce bras de fer qui s’annonce, et que DDD perd toujours des bus en ces occasions, pour incendier ou caillasser, la décision de suspendre le trafic est prise par la direction de ladite société.