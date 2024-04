Mansour Sy Djamil : « Maguette Thiam m’a appris la tempérance et la modération… »

Universitaire, syndicaliste et homme politique de gauche, Maguette Thiam est décédé à l’âge de 86 ans. Mais il laisse à ses parents et amis, de bons souvenirs. Personnalité marquante de la Gauche et ancien ministre sous la présidence d'Abdou Diouf, Maguette est resté constant dans son parcours politique avec une modestie inégalée. Mais le plus important chez lui, comme l’a souligné Mansour Sy Djamil lors de son intervention ce matin à la cérémonie de levée du corps de Maguette Thiam, « c’est la tempérance ». « Il nous apprenait comment mener le combat contre nos adversaires. Pour Maguette, nous ne devrions pas répondre à la violence par la violence et les insultes par les insultes. Il m’a appris le sens de la pondération », témoigne l’acteur politique nostalgique de cette période où il apprenait de l’ancien ministre...