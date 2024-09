Mali: la Cedeao exprime sa "ferme condamnation" des attaques jihadistes à Bamako (communiqué)

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest a exprimé mercredi sa "ferme condamnation" des attaques jihadistes qui ont frappé la veille Bamako, capitale du Mali qui a annoncé cette année quitter l'organisation.



La Cedeao "tient à réaffirmer sa condamnation de toute attaque terroriste qui menace la paix et la sécurité des populations de la région ouest-africaine", dit-elle dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.



Elle "souhaite réitérer son ferme engagement en faveur de toute initiative" favorable à la paix.



Bamako a été le théâtre mardi d'attaques inédites depuis des années dans la capitale et revendiquées par les jihadistes affiliés à Al-Qaïda. Le bilan humain reste indéterminé.



Le Mali, plongé dans une crise multidimensionnelle profonde depuis 2012, a rompu avec la Cedeao en janvier en même temps que ses voisins burkinabè et nigérien.



Les trois pays, confrontés à des problématiques communes et dirigés par des régimes militaires à la suite de putschs successifs depuis 2020, accusent la Cedeao de ne pas les avoir soutenus face au jihadisme et d'être inféodés à l'ancienne puissance coloniale française.