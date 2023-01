Magistrature / Les conseils du bâtonnier aux magistrats : «Jugeons-nous avant de juger les autres… nos différentes règles déontologiques nous l’exigent»

L’actualité judiciaire a fait l’objet d’analyse et de point de vue d’acteurs judiciaires à l’occasion de l’ouverture de la rentrée solennelle des cours et tribunaux de l’exercice 2022-2023. Le bâtonnier de l’ordre des avocats invite les magistrats à plus de professionnalisme dans l’exercice de leur fonction en se basant sur les différentes règles déontologiques qu'exige la magistrature. «Pour nous tous, les relations politiques, les plans de carrière, les relations sociales, les relations douteuses entre les acteurs de la justice, l’incompétence ou l’absence de conscience professionnelle, la corruption ne doivent résister un instant à l’indépendance, la dignité, l’impartialité, l’exigence de bonne qualité de la justice et la protection des intérêts de la société» dit-il aux acteurs de la justice qui trainaient les pieds et ou se donneraient à ces pratiques punies par l’éthique et la déontologie de leur profession.



Cependant, il rappelle que l’indépendance des magistrats est un acquis inaliénable. «Votre indépendance qui vous est offerte par vos statuts … vous ne pouvez pas vous soumettre à des obligations ou contraintes de nature à restreindre vos natures de réflexion ou d’action. Vous ne pouvez pas porter atteinte à votre indépendance » fait-il savoir.