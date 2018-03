MBOUR : Un camion citerne tue net un directeur d'école qui se rendait à son lieu de travail

Les camions font encore parler d'eux! En tout cas, la journée de ce 28 février restera gravée dans la mémoire de la famille de Aboubacar Sall, le directeur de l'école Coumba Dinding Sonko de Mbour Commune, et pour cause.

En effet, comme à l'accoutumée, Mr Sall a quitté tôt la Cité des enseignants de Saly dans laquelle il résidait, pour se rendre à l'école. Il ne savait pas qu'il avait rendez-vous avec la mort, puisqu'il sera fauché en cours de route par un camion citerne en provenance de Dakar qui roulait à vive allure en pleine ville.

Le conducteur du camion citerne sera immédiatement mis aux arrêts et conduit au commissariat central de Mbour. La nouvelle sera vite répandue dans la ville, après que son adjoint qui avait l'habitude de le voir toujours à l'heure, a voulu connaître la raison de son retard, en se rendant chez lui...

Le monde de l'éducation est plongé dans le désarroi et la tristesse.