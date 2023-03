Litige Foncier à Sébi-Gare : « Nous interpellons le chef de l’État Macky Sall pour un arbitrage et qu’on puisse rentrer dans nos droits… » (Impactés)

Ils sont plus de quatre mille propriétaires de terrains dans le désarroi depuis des années. Selon leur porte-parole du jour, « nous avons reçu nos délibérations depuis 2004.C’est l’arrêté 04.c/sebi autorisant le lotissement d’une superficie de 117 ha. Cette décision concerne 4.940 attributions. Nous soulignons que des membres ont introduit une demande de bail depuis 2014, bien avant cette situation, mais sans succès. Quelqu'un avait construit et tout est démoli par on ne sait qui. Nous avons rencontré les maires de Sébikotane, le maire sortant et le maire actuel, le préfet de Rufisque, Serigne Ababacar Kane, l’Ofnac. La Descos est même venue jusqu’ici. Mais rien n’a été fait pour nous soulager », a révélé Famara Ndong le porte-parole du jour.

À l’en croire, c’est un privé dont l’identité n’est pas encore révélée qui s’est installé sur le site qui est maintenant déclaré « zone industrielle ».



Une situation qui a fini par installer un sentiment d’injustice qui risque de mettre le feu aux poudres à tout moment. « Nous n’avons jamais voulu faire comme les autres et verser dans la violence, mais c’est dommage, personne ne nous écoute. Voilà pourquoi le collectif à organisé ce point de presse. Mais qu’ils se le tiennent pour dit, nous n’allons jamais abdiquer malgré leur forfaiture. Nous allons nous battre car on est en règle. C’est pourquoi nous interpellons le chef de l’État Macky Sall pour un arbitrage et qu’on puisse rentrer dans nos droits…. », a-t-il asséné lors de cette rencontre tenue avec la presse ce 19 mars sur le site litigieux.