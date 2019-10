Ligue Europa : Rennes frustré et renversé sur le terrain de la Lazio Rome

Après son nul contre le Celtic lors d'un match où il avait été assez timide dans ses intentions (1-1) pour la première journée de C3, le Stade Rennais est encore sorti frustré de sa deuxième partie européenne. Les Bretons ont ouvert le score au stade Olympique, mais ils ont été renversés par la Lazio Rome et ses talents individuels (2-1). Englué dans une série de sept matches sans succès, Rennes est dernier du groupe E.



Alors que la Lazio avait promis de jouer ce match «comme une finale», elle a été loin de tenir ses engagements.La première période a été totalement soporifique au stade Olympique. Hormis deux situations litigieuses qui n'ont pas profité aux Rennais (voir ci-dessous), il était bien difficile de ressortir une occasion véritable, hormis des pétards mouillés de Martin (25e), Tait (32e) et Cataldi (42e).



Très entreprenants dès la reprise, avec le virevoltant Camavinga notamment (voir ci-dessous), les Rennais ont fait taire un stade déjà bien morne car vide aux trois quart. Jérémy Morel, déjà buteur contre Montpellier en L1, a coupé de la tête un coup franc de Clément Grenier (55e) pour ouvrir le score.



Mais le coaching de Simone Inzaghi a fait mal aux Bretons. Les entrées simultanées de Sergej Milinkovic-Savic et Luis Alberto ont immédiatement augmenté le danger de plusieurs degrés. L'égalisation est venue d'un numéro des deux hommes, avec une passe rasante de Luis Alberto vers le Serbe, buteur d'une frappe placée du gauche (63e).



Milinkovic-Savic a ensuite été passeur décisif pour la tête de l'inévitable Ciro Immobile (76e), qui a su jaillir au bon moment alors qu'il avait été muselé pendant trois quart d'heure par la défense rennaise. Une différence d'expérience criante. Les frappes de Bourigeaud (80e) et Grenier (85e) n'ont pas suffi à arracher le nul.





L’ÉQUIPE