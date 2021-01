Ligue 2 - Le programme de la 3e journée : Le derby Fatickois à l’affiche, Keur Madior en route vers la passe de « 3 »…

Le derby Fatickois aura lieu en cette 3e journée de ligue 2 entre Jamono et EJ Fatick. Avec deux points au compteur des deux équipes respectivement 7eme et 8ème au classement, une victoire serait de mise. Car, aucune des deux équipes n’a encore ni gagné ni perdu et voudra empocher sa première victoire.











Le Port de Dakar, lanterne rouge avec deux défaites d’affilée en 2 journées, n’aura pas la tâche facile au stade Lat Dior où il rend visite à Thiès FC décidé à enchaîner un deuxième succès après sa victoire sur le DUC.







Samedi 16 janvier à 16h :







Lat Dior : Thiès FC – Port ;







Stade Massène Sène : Jamono – EJ Fatick







Dimanche 17 janvier à 16h00 GMT :







Stade Mawade Wade : Linguère – Amitié FC







Stade Alassane Djigo : Renaissance – Keur Madior







Stade Fodé Wade : Demba Diop FC – US Ouakam







Stade Ibrahima Boye : Guédiawaye FC – Africa PF







Lundi 18 janvier 16H00 GMT







Stade Fodé Wade : Sonacos – DUC