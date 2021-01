Ligue 1 Sénégalaise / 3ème Journée : Des buts et un classement serré, les « Diambars » mènent le peloton, TFC en embuscade...

Le huis clos ne semble pas vraiment baisser le niveau de jeu des pensionnaires de la Ligue 1 Sénégalaise qui en sont déjà à leur troisième journée. Une journée à l’issue de laquelle les filets auront tremblé à 17 reprises avec 04 victoires enregistrées dont une à l’extérieur. À noter les trois matches nuls dont le choc Diambars – Jaraaf. Un point suffisant pour maintenir les « Diambars » en tête de la Ligue 1.



Le week-end fut particulièrement productif pour les clubs Mbourois qui ont réussi à s’imposer aussi bien sur leur pelouse qu’à l’extérieur. Actuel deuxième du classement avec 5 points, à deux unités du leader Diambars, le stade de Mbour a battu l’AS Pikine (3-2.) Au même moment les « Pélicans » de Mbour Petite-Côte dominaient un AS Douanes sans repères sur sa propre pelouse (2-0.) Mbour PC qui compte un match de retard, lance bien sa saison avec l’italien Vittorino Mauri aux commandes.



Youssouph Dabo, qui avait fait état de sa frustration lors de la dernière journée, après le nul contre le CNEPS, a relancé son équipe. Teungueth FC a sorti son plus beau football pour renverser les « Galactiques » de Niary Tally (2-1.) un bol d’air pour le grand favori au titre TFC (4ème, 4pts) qui, en attendant de jouer son match en retard, reste à trois unités du premier.



Enfin, l’US Gorée, le CNEPS excellence, Diambars et l’ASC Jaraaf se sont quittés dos à dos. Conséquence, les écarts restent extrêmement serrés après trois journées. Seuls trois petits points séparent le 7ème, Dakar Sacré-Cœur du premier, Diambars.



Ligue 1 Les résultats de la 3ème journée :

Gorée – Casa Sports (1 – 1)

Ndiambour -- CNEPS Excellence (1 – 1)

Stade de Mbour – AS Pikine (3 – 2)

Diambars – Jaraaf (1 – 1)

AS Douanes – Mbour PC (0 – 2)

Teungueth FC – NGB Niary Tally (2 – 1)

Dakar SC – Génération Foot (1 – 0)