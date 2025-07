Les passeports les plus puissants au Monde : La place du Sénégal connue !

Selon le document exploité par Dakaractu, Singapour détient la couronne du passeport le plus puissant au monde, avec un accès sans visa à 193 destinations sur 227 dans le monde, selon le dernier rapport de Henley Passport Index. Il est suivi des pays asiatiques qui continuent de mener la course à la mobilité mondiale. Ainsi, le Japon et la Corée du Sud se partageant la deuxième place, chacun accordant à ses citoyens l'accès à 190 destinations sans visa.





L'indice est alimenté par des données Timatic exclusives provenant de l'Association Internationale du Transport Aerien (IATA) et classe tous les passeports du monde en fonction du nombre de destinations où leurs détenteurs peuvent entrer sans visa préalable.

Un fort contingent européen occupe le reste du Top 5. Sept passeports de l'UE se partagent la troisième place : le Danemark, la Finlande, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie et l'Espagne, qui ont tous accès à 189 destinations. Une autre cohorte de sept pays européens, qui bénéficient d'un régime d'exemption de visa pour 188 destinations, occupe la quatrième place - Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal et Suède - tandis que la Nouvelle-Zélande, seul pays à contester la domination régionale, occupe la cinquième place avec la Grèce et la Suisse.

Le rapport renseigne que le Royaume-Uni et les États-Unis ont chacun perdu une place dans le classement mondial des passeports depuis janvier, poursuivant ainsi une tendance à la baisse à long terme. Autrefois les passeports les plus puissants au monde - celui du Royaume-Uni en 2015 et celui des États-Unis en 2014 - ils se classent désormais respectivement au 6e et au 10e rang. Le Royaume-Uni bénéficie actuellement d'un accès sans visa à 186 destinations, tandis que les États-Unis sont en queue de peloton avec 182 destinations. Notamment, les États-Unis sont désormais sur le point de quitter le Top 10 pour la première fois en 20 ans d'existence de l'indice. À l'autre extrémité du spectre de la mobilité mondiale, l'Afghanistan reste en bas du classement, ses citoyens ne pouvant accéder qu'à 25 destinations sans visa préalable, ce qui représente un écart stupéfiant de 168 destinations entre les passeports les mieux classés et les moins bien classés.