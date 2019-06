Les "Lions" favoris à la CAN, Habib Bèye se prononce : « Le Sénégal n'est pas supérieur au Maroc, au Cameroun, à L'Égypte ou à la Côte d’Ivoire ! »

Le Sénégal favori à la CAN 2019 ? Habib Bèye répond par l’affirmative, mais soulève une série de faits qui relativise ce postulat. Pour l’ancien capitaine de l’OM et actuel consultant à Canal+, le Sénégal traine un statut de favori du fait de sa position actuelle (Mondialiste, premier au classement FIFA Afrique, présence régulière à la CAN…) qui lui confère de facto ce titre parfois usurpé, semble-t-il dire. Car, selon Habib, malgré cette réputation, le Sénégal n’a encore rien gagné à la CAN, comparé à d’autre nations telles que le Maroc, le Cameroun, l’Égypte et ou la Cote d’Ivoire. " Le Sénégal n'est pas supérieur au Maroc, au Cameroun, à L'Égypte ou à la Côte d’Ivoire ! », préviendra t-il...