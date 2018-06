Lendemain de victoire : Séance d'entraînement spécifique pour les remplaçants de Sénégal-Pologne

Au lendemain de la victoire contre la Pologne (2-1), l’équipe du Sénégal a poursuivi sa préparation dans le huis-clos à Spoutnik (Kaluga) ce mercredi. Au programme, récupération pour les titulaires de la veille, et entraînement pour les remplaçants. Ces joueurs qui n'ont pas participé à la rencontre, ainsi que les remplaçants ont pu s'entraîner à quatre jours de la deuxième rencontre face au Japon.



Abdoulaye Diallo, Alfred Gomis, Pape Alioune Ndiaye, Cheikh Ndoye, Moussa Konaté, Lamine Gassama, Diao Baldé Keïta, Diafra Sakho, Kara Mbodj et Moussa Sow ont eu droit à une séance spécifique. Etait également présent dans ce groupe le capitaine Cheikhou Kouyaté, lui aussi entré en jeu à huit minutes de la fin contre la Pologne (2-1), lors de son premier match de Coupe du monde.



Adama Mbengue, qui avait déjà pu s'entraîner normalement la veille du match contre les Aigles Blancs, a aussi pris part à la séance. Le joueur de Caen s'est donc entraîné pour la deuxième fois depuis le début du rassemblement avec les joueurs valides.

Ces 12 joueurs remplaçants ne s'étaient pas déplacés pour rien. Après quelques exercices physiques, ils ont eu droit à un petit match à six contre six où l’on a pu constater la grande forme du banc...