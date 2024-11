Législatives 2024: Thierno Bocoum félicite la coalition Pastef après les premières tendances

A la suite de Bougane Gueye, Barthélemy Dias, le président de AGIR, membre de la coalition " Sam Sa Kaddu" a adressé ses félicitations au peuple sénégalais qui a encore une fois voté dans la paix et la concorde. Thierno Bocoum félicite la coalition Pastef pour sa victoire. "Nos encouragements aux leaders, militants et sympathisants de Sàmm Sa Kàddu et de toute l’inter coalition",a-t-écrit sur ces pages.