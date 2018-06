Le onze du Sénégal contre la Pologne, avec Khadim Ndiaye et Moussa Wagué

Une feuille de match a livré le onze de départ du Sénégal face à la Pologne (15h GMT), avec quelques surprises.



Kalidou Koulibaly et Salif Sané sont préférés dans l'axe à Kara Mbodj et Cheikhou Kouyaté. Brillants lors des matches de préparation contre la Croatie et face à la Corée du Sud, ils ont démontré qu’ils avaient le profil de titulaires.



Sur le côté droit, c’est finalement Lamine Gassama qui a céder sa place à Moussa Wagué, étant plus offensif. Youssouf Sabaly jouera comme latéral gauche.



Au milieu, le sélectionneur a misé plutôt sur l'abattage physique de Alfred plutôt que sur Cheikhou Kouyaté et son jeu vertical. Le joueur de Wolverhampton est titulaire pour répondre au défi physique imposé par les polonais.



Sadio Mané, Ismaïla Sarr pour animer les couloirs, Mbaye Niang et Mame Biram Diouf tiennnent bien leur place tout comme Khadim Ndiaye, dans les buts.



Le onze du Sénégal contre la Pologne :



Khadim Ndiaye - Kalidou Koulibaly - Salif Sané - Moussa Wagué - Youssouf Sabaly - Alfred Ndiaye - Gana Guèye - Sadio Mané - Ismaila Sarr - Mbaye Niang - Mame Biram Diouf