"Le Sénégal a parfois manqué de leadership dans la difficulté... Lorsque c'est difficile, il faut faire front !" (Habib Bèye, ancien international)

L’ancien international sénégalais, Habib Bèye, s’est voulu clair concernant l’actuelle équipe nationale de football du Sénégal : « Le Sénégal a parfois manqué de leadership dans la difficulté... Lorsque c'est difficile, il faut faire front ! » C’est dire que l’ancien latéral droit du Sénégal, met le doigt sur un point sensible de la sélection. Loin d’entrer dans le jeu des comparaisons entre génération 2002 et celle actuelle, il n’a pas manqué de souligner qu’à l’époque au-delà du talent pur, l’équipe avait du caractère et de la hargne. Des ingrédients indispensables pour espérer faire une bonne CAN d’après lui…