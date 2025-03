Le Mexique et le Canada n'ont "plus de marge de manoeuvre" pour éviter les droits de douane, assure Trump

Le président américain Donald Trump a estimé lundi que le Canada et le Mexique ne disposaient "plus de marge de manoeuvre" pour éviter les droits de douane qui doivent entrer en vigueur dans la nuit de lundi à mardi.



"Il n'y a plus de marge de manoeuvre pour le Mexique et le Canada. Les droits de douane sont un fait. Ils entreront en vigueur demain", a assuré le président Trump, lors d'un événement à la Maison Blanche.