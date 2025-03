Le FMI sur les finances publiques : « Il est impératif de faire toute la lumière sur l’authenticité du supposé rapport de la Cour des Comptes » (Dr Madior LY de RV)

Dans une tribune relayée par Dakaractu, Dr Madior Ly, de la République des Valeurs, révèle que le FMI aurait signalé l’incapacité de l’État du Sénégal à « justifier les déclarations du Premier ministre Sonko concernant la falsification des données économiques par le gouvernement précédent ». Selon lui, cette situation traduirait une « rupture profonde entre l’administration et le gouvernement actuel », illustrée par les récents propos « controversés du Capitaine Touré ». Ce dernier aurait critiqué certains fonctionnaires refusant de se plier à des objectifs non explicités, probablement liés à des « enjeux politiques claniques ». Pour Dr Ly, ces éléments « prennent désormais tout leur sens ».



Le membre de la République des Valeurs estime que le Pastef découvre, à ses dépens et au détriment du peuple, que « les stratagèmes permettant d’accéder au pouvoir peuvent se révéler inefficaces pour l’exercer ».



Rigueur et transparence exigées



La gestion des affaires publiques nécessite une rigueur et un respect strict des lois et procédures, souvent universelles. Dr Ly conclut en insistant : « Il est impératif de faire toute la lumière sur l’authenticité du supposé rapport de la Cour des Comptes. Si le ministre des Finances ne fournit pas de réponse claire au FMI dans les jours à venir, nous pourrions assister à un complot d’État frôlant la haute trahison, avec des conséquences dramatiques pour des milliers de Sénégalais plongés dans la pauvreté. »