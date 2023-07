« L’heure est grave. La candidature de Ousmane Sonko est non négociable ! Que chacun prenne ses responsabilités » ( Pastef / Les Patriotes)

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, le bureau politique du parti pastef invite ses militants à la vigilance. Pour les souteneurs du président du Parti Pastef actuellement entre les mains de la justice, « le combat de PASTEF n’a jamais été un combat contre l’Etat et les institutions mais un combat contre un système et un homme ayant perdu toute logique qui utilise les moyens de l’Etat pour réduire au silence sa population et éliminer tous ceux qui s'opposent à lui et en premier le Président Ousmane Sonko ».



Selon le bureau politique du Pasteef, « c’est le régime qui veut déjouer la vigilance populaire pour arrêter le Président Ousmane Sonko sous un fallacieux prétexte, et en invitant des charges allant jusqu'à l'accuser des crimes commis par les nervis de l'APR contre la population sénégalaise depuis deux ans et dont le monde entier est témoin, afin de le rendre inéligible et surtout afin de pouvoir l'emprisonner à vie ».



Pastef /Les Patriotes estime que le procureur sait pertinemment que « l’arrestation du Président Ousmane Sonko anéantit la décision dans l’affaire Sweet Beauté et casse la contumace. Mais il veut, en violation flagrante de la loi, maintenir cette contumace pour permettre au Ministre de l’intérieur de radier leur leader des listes électorales.



En résumé, c’est la candidature de Ousmane Sonko, sa liberté, sa vie ainsi que la survie d’un projet auquel des millions de sénégalais croient, qui sont en jeu ! Considérant que l’heure est grave, Pastef les patriotes appelle tous ses membres et sympathisants à résister à l’oppression du régime pour la libération de leur leader.



PASTEF les patriotes interpelle le Peuple Sénégalais qui lui seul a la liberté de choisir son futur Président de la République. Que ce droit, ce choix, cette liberté ne soient pas confisqués.



« Si Macky Sall s’obstine à emprisonner illégalement le Président Ousmane Sonko, Pastef les patriotes, exigera son départ sans délai. La candidature du Président Ousmane Sonko à la prochaine élection présidentielle n’est pas négociable, son éviction ne repose sur aucun fondement » lit-on dans le communiqué.



Le bureau politique du Pastef rappelle aux militants et sympathisants mais surtout la jeunesse, que l'heure n'est plus aux discours encore moins aux doutes. « Chacun doit faire face à ses responsabilités. Luttons pour avoir un futur en faisant du présent, un combat » fait-il savoir en invitant la communauté internationale à s’adresser au Président Macky Sall pour éviter une situation de chaos afin de préserver la tradition de dialogue, de paix et de stabilité du Sénégal.