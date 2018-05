“L'Initiative Politique Citoyenne “Fippu” pour un changement profond de la République et une autre vision du développement.

À l’initiative de la plateforme Sénégal bi Nu bëgg, l’Initiative Politique “FIPPU-Alternative Citoyenne” a été aujourd’hui mise sur pied par un comité ad hoc composé de personnalités individuelles et de membres d’organisations citoyennes et de formations politiques telles ADS/Garap, Avenir Sénégal bi Nu Bëgg, Fsd/Bj, L.D Debout, Léral Askan wi Leneen Ak Neneen, Mpr, Mrdp.



Selon ses initiateurs en conférence de presse ce jour, ” l’équipe qui devrait conduire cette transition sera là pour les sénégalais et non pour eux mêmes, leur famille ou leur clan. “



Cette équipe sera composée d’après eux, de femmes et d'hommes qui ne considéreront pas la politique comme un métier, mais plutôt comme l’expression d’un engagement désintéressé au service de l’intérêt général, c’est à dire les citoyens.



Pour eux toujours, il s'agira de prendre des mesures d’urgence visant l’amélioration du pouvoir d’achat et les conditions de vie des populations tout comme la préservation et le développement du capital humain …