Korité 2024 ] Hausse des tarifs de transport: les passagers déplorent, mais les chauffeurs s'expliquent...

Presque sur toute l’étendue du territoire, la fête de Korité (Aïd-Al-Fitr ) sera célébrée ce mercredi 10 avril 2024. A quelques heures de la célébration de Aïd-El Fitr, comme chaque année, des sénégalais vont quitter Dakar pour rejoindre leurs villages natals pour la célébration de la fête de la Korité en famille. Ainsi, certains qui prennent les transports en commun dénoncent l’augmentation des prix qu’ils trouvent anormale.



De l’autre côté, les chauffeurs et certains responsables de gares routières disent qu’ils sont obligés de rajouter un peu plus sur les tarifs habituels car le carburant est très cher et la réglementation du transport qui consiste à diminuer le nombre de chaises dans les bus, est aussi un manque à gagner.



Pour rappel, en temps normal, Dakar-Fatick le tarif était 2500 FCFA , aujourd’hui c’est à 4000 FCFA pour l’instant. Et Dakar-Diourbel est passé de 2500 à 5000 FCFA, sans oublier Dakar-Fouta de 7000 à 10.000 FCFA.



Falil Gadio (Stagiaire)