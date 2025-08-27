Kolda: une fillette de 2 ans échappe de justesse à un enlèvement au quartier Sikilo

La psychose plane sur le quartier Sikilo de Kolda après une tentative d’enlèvement qui a failli tourner au drame. Le 24 août dernier, une fillette de 2 ans, répondant au nom de M. Ibrahima, de nationalité nigérienne, a échappé de justesse à un enlèvement présumé.



Selon nos informations, la police a été alertée d’un possible rapt d’enfant. Sur les lieux, les forces de l’ordre ont interpellé un jeune homme suspect, Dibril Malick, âgé de 20 ans et de la même nationalité que la victime.



Une foule en colère, un suspect lynché



Très vite, la rumeur d’un enlèvement s’est propagée dans le quartier, attirant une foule déterminée à en découdre avec le présumé ravisseur. Le suspect a été violemment pris à partie par les habitants en furie, qui lui ont asséné des coups avant l’arrivée des policiers. Blessé, présentant des égratignures et les lèvres tuméfiées, il a été conduit à l’hôpital régional de Kolda pour recevoir des soins.



Une enquête ouverte



La police a placé le mis en cause en garde à vue et a ouvert une enquête approfondie afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Les enquêteurs cherchent à savoir s’il s’agit d’un acte isolé ou d’un éventuel réseau d’enlèvements.