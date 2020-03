Kazu Rajab : Serigne Ousseynou Kane célèbre dans la sobriété et invite à la prière et à l’offrande.

Le magal du Kazu Rajab est célébré ce dimanche 22 mars pour commémorer la naissance de Serigne Mouhamadou Falilou Mbacké, 2ème khalife de Serigne Touba Khadimou Rassoul. Dans un tel contexte de riposte face à l’épidémie du coronavirus, cette journée qui revêt un caractère spécial chez les mourides, s’est effectuée de manière sobre. Plusieurs fidèles à l’image du guide religieux Serigne Ousseynou Kane ‘’Borom xalima gui’’ ont tenu à marquer l’anniversaire chez eux et sur fond de prières et de récital du Coran et des xassaïdes. À l’unité 15 des Parcelles Assainies où le guide spirituel a commémoré la venue au monde de Serigne Fallou Mbacké, seuls les membres de la famille et quelques fidèles étaient présents. Serigne Ousseynou Kane qui a saisi l’occasion dans cette lutte contre le covid-19 pour inviter le président de la République, Macky Sall à sortir une quantité importante de mil en aumône pour tous les citoyens du pays. Ainsi, il recommande pour offrande à ce dernier 99 tonnes de mil départagés entre les 4 coins du pays.

Celui qu’on surnomme ‘’Borom xalima gui’’ s’est également adressé aux musulmans et leur conseille de réciter le Coran, notamment ‘’Ayat Al kursi’’ le verset du trône de la sourate ‘’Al Baqara’’ (La Vache) 66 fois, pour conjurer l’épidémie du coronavirus. Après récitation du verset, le guide invite les fidèles à souffler la prière dans une tasse d’eau avant d’en boire et d’en faire boire à son entourage.

Il a, par ailleurs, appelé à éviter les rassemblements et à suivre les consignes des spécialistes sanitaires pour se prévenir de la maladie.