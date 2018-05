Kara Mbodj, Saliou Ciss et Diao Baldé retenus, pas Santy Ngom, Djilobodji et Fallou Diagne

Aliou Cissé a dévoilé ce jeudi sa liste des vingt-trois joueurs retenus pour le Mondial en Russie. Saliou Ciss en fait partie, au même titre que le joueur de Wolverhampton FC Alfred Ndiaye. Santy Ngom, auteur d’un bon match amical contre l'Ouzbékistan et Fallou Diagne, défenseur de Metz, ne sont eux pas sélectionnés par le coach sénégalais. Ce dernier fait partie des réservistes comme Henri Saivet.



Mame Biram Diouf et Kara Mbodji seront du voyage à la différence de Assane Dioussé, Famara Diédhiou. Le défenseur Papy Djilobodji, auteur d’une grande saison avec Dijon, ne sera pas de l'aventure en 2018, le gardien du Jaraaf Pape Seydou Ndiaye non plus.



Le Sénégal figure dans le groupe de la Pologne, de la Colombie et du Japon. Il débutera contre les polonais, le 19 juin prochain...