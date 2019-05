Kara Mbodj : « La CAN 2019, j’y pense... »

Depuis la coupe du monde Russie 2018, Kara Mbodj n’a honoré la moindre sélection avec les « Lions. » Mais cette situation ne dérange guère le défenseur d’Anderlecht. En effet, même s’il ne fait pas partie des 23 joueurs sélectionnés par Aliou Cissé, Kara compte rester le premier supporter du Sénégal. Dans le quotidien Record, l’international Sénégalais avoue quand même avoir toujours la tête à la sélection nationale…



« C’est normal, j’y pense en tant que sénégalais et comme tous les joueurs Sénégalais. Quand on va à la guerre, il faut amener toutes les armes nécessaires. En tant que sénégalais, que je sois à la CAN ou pas, cela ne change rien à mon degré de patriotisme. Ce que nous souhaitons tous c’est de voir le Sénégal remporter la CAN. Encore une fois que je sois sélectionné ou pas cela ne changera rien, je serai à fond derrière mes coéquipiers. »