Kaolack - Visite de l'ambassadeur d'Algérie au Sénégal : "L'Algérie demeure l'amie du Sénégal au service des sénégalais..." (Ridha Nebais).

Ce vendredi 18 avril 2025, le nouvel ambassadeur de la République d'Algérie au Sénégal, son excellence, Ridha Nebais, était l'hôte de Kaolack où il a été reçu par les guides religieux dont le khalife général de Médina Baye, Serigne Mahy Ibrahima Niass, le Moukhadam Cheikh Baba Diallo.

L'ambassadeur est revenu sur les relations séculaires entre le Sénégal et l’Algérie qui datent de longtemps. "Cest mon droit de venir en premier, visiter nos amis, Cheikh Mahy, Cheikh Baba Diallo, qu'on considère comme des amis de l'Algérie. Et je tiens également à vous passer un seul message, à savoir que l'Algérie qui était l'amie du Sénégal demeure toujours, l'amie du Sénégal au service des Sénégalais. Nous essayons davantage d'accroître cette coopération et d'aider au maximum notre ami Baba Diallo pour la réalisation de projets au profit de la communauté (...)'', a déclaré son excellence, Ridha Nebais.

Le Khalife de Médina Baye qui a salué la visite de l'ambassadeur, a formulé des prières pour le succès de sa mission au Sénégal. Pour Cheikh Baba Diallo, cette visite ô combien importante de l'ambassadeur, a été une tribune pour échanger sur plusieurs points, notamment sur les questions liées au développement de Kaolack, du Sénégal et de l'Afrique à travers l'éducation spirituelle dans la voie Soufi, mais également des projets pour les jeunes surtout de Kabatoki.

À noter que c'est la première sortie de son excellence Ridha Nebais, en tant que nouvel ambassadeur de la République d'Algérie au Sénégal.