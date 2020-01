Kaolack / Ouverture de la Fika 2020 : Le Maroc à l'honneur...

La Foire Internationale de Kaolack (FIKA) s'ouvre ce samedi 25 janvier 2020. Ainsi, plus de 300.000 visiteurs sont attendus cette année, avec au moins 700 exposants qui prennent part à ce rendez-vous international.

Dans le programme, il est prévu aujourd'hui, en lever de rideau, la journée dédiée au Maroc à travers un Forum dont le thème est : "Le Maroc un hub régional stratégique du commerce mondial."

Dans l'après-midi, un concours dénommé "Joganté Togu Saloum" sera au menu et la cérémonie officielle placée sous le haut patronage de Son Excellence, le président de la République, Macky Sall.



S'agissant toujours du programme, il est prévu une journée dédiée à la coopération économique Guinée-Conakry/Sénégal et aux chargeurs COSEC/CGC, un atelier sur le sel, une journée de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, une journée de l'arachide, une soirée de Gala, une cérémonie de remise de distinctions "Guerté D'or et Mbossé D'or".

À noter que le pays invité d'honneur est le royaume du Maroc et la chambre de commerce de Guinée-Conakry en est la marraine...