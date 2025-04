Kaolack – Les responsables de l’AFP saluent la nomination de Mbaye Dione : « Il incarne l’espoir… »

Réuni en congrès hier samedi 26 avril 2025, le parti Alliance des Forces de Progrès (AFP) a désigné son nouveau leader : l’honorable député Mbaye Dione, par ailleurs maire de Ngoundiane.



À Kaolack, cette nomination a été accueillie avec une immense ferveur et un grand espoir par les responsables, militants et sympathisants de ce parti fondé en 1997 par Moustapha Niass. « Pour nous, cette nomination vient couronner un long parcours politique marqué par la proximité avec les populations, l'engagement sur le terrain et une loyauté sans faille envers les idéaux du parti. C’est une fierté pour tout le pays. Mbaye Dione a toujours été aux côtés des jeunes, des femmes et des agriculteurs. Il mérite amplement cette reconnaissance », a déclaré Diarry Sow, responsable régionale et départementale des jeunes de l'AFP à Kaolack.



Selon Babacar Sadiya Sokhna, « Mbaye Dione est le meilleur profil pour succéder aujourd’hui au président Moustapha Niass. Il n’a jamais eu de décret[...], donc il peut brandir le mouchoir blanc. Il a gravi les échelons, du mouvement des jeunes au secrétariat général du parti. Mbaye, c’est l’espoir », a-t-il ajouté.



Les responsables de l’AFP Kaolack comptent intensifier les mobilisations pour soutenir la candidature de Mbaye Dione à l’élection présidentielle de 2029, à travers des meetings, des campagnes de sensibilisation et des visites de proximité. « Nous allons tous redoubler d'efforts pour convaincre et rallier le plus grand nombre de personnes. Nous croyons en lui car il incarne nos aspirations et notre avenir », a conclu Diarry Sow.