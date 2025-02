Kaolack : Les étudiants arrêtés lors des affrontements à l'USSEIN libérés

Les étudiants de l’Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass (USSEIN) de Kaolack, arrêtés ce matin, viennent d'être libérés. Au nombre de sept, ils avaient été interpellés à la suite d'affrontements avec les forces de l'ordre. Les étudiants avaient bloqué la route nationale et brûlé des pneus pour exiger l'achèvement des chantiers sur leurs campus et le respect des engagements pris par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI).



Il est à noter que quatre d'entre eux ont dû être évacués à l'infirmerie après avoir inhalé des gaz lacrymogènes lors des heurts.