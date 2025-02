Kaolack- Caravane de sensibilisation et de collecte des déchets plastiques: " Il y'a plus de 300 tonnes de déchets plastiques dans le département"(Amadou Guissé, Saalum Recyclean)

Selon Amadou Guissé, un des initiateurs du projet ''Saalum Recyclean'', le département de Kaolack produit plus de 300 tonnes de déchets plastiques. Cette situation, dit-il, entraine des conséquences néfastes sur l'environnement. " À Kaolack, il y’a plus de 300 tonnes de déchets plastiques dans le département. Ceux sont ces déchets plastiques qui bouchent nos canaux d’évacuation d’eaux pluviales et qui peuvent entraîner des inondations et j’en passe'', a-t-il déclaré.



" La situation est alarmante. Une raison de plus pour que les autorités accompagnent des initiatives comme la nôtre. Ces déchets sont recyclables. Les populations doivent aussi adopter de nouvelles attitudes par rapport à la gestion de nos déchets avec des poubelles de tri''. Amadou Guissé s'exprimait à l'occasion de la 3ème édition de la Caravane de sensibilisation et de collecte des déchets plastiques pour un Kaolack zéro déchet. Il faut rappeler que ''Saalum Recyclean'' est une initiative portée par des jeunes de Kaolack qui veulent participer à la lutte contre les déchets plastiques.