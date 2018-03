Kalidou Coulibaly : "Il faut laisser à Santy (Ngom) le temps de grandir"

À 27 ans, Kalidou Coulibaly est encore joueur à part entière, mais possède déjà une vision de dirigeant. Le défenseur de Naples porte un regard avisé sur son nouveau coéquipier Santy Ngom avec lequel le lien est désormais étroit.



Si l'on en croit le Napolitain, l'attaquant nantais est "un joueur de talent et très habile techniquement".



"Il a amené cette justesse technique au milieu. On a vu qu’il a fait une passe décisive sur son premier match. On sait dès fois que l’arrivée d’un nouveau joueur en équipe nationale est quelque fois difficile pour les jeunes. Quand on passe du club à un niveau international, il y a de grands pas. Comme Pape (Alioune Ndiaye) l’a dit, puisqu’ils jouent au même poste, il a un regard beaucoup plus avisé que moi", témoignage Kalidou Coulibaly, avant d'ajouter : "Il faut laisser à Santy (Ngom) le temps de grandir, puisqu’il a beaucoup d’avenir."