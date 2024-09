KOLDA : Coaching de 33 jeunes stagiaires par l’ARD (Agence régionale de développement) sur la posture comportementale en entreprise…

Ce sont 33 jeunes stagiaires qui ont été coachés par l’Agence régionale de développement (ARD) et le ministère de la formation professionnelle sur la posture comportementale du stagiaire en entreprise. Cette rencontre tripartite (stagiaires, patrons et bras techniques) va permettre aux stagiaires d’adopter un comportement responsable en entreprise. Dans cette lancée, cet atelier entre dans le cadre régional de coaching et de préparation des jeunes sur la posture comportementale et le travail en entreprise.



Cette initiative est portée par le projet PAIJEF (projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formés) dont les contrats seront bientôt signés par les parties prenantes.

Pour Gorgui Massamba, conseiller technique du ministre de la formation professionnelle, « cette rencontre est bénéfique pour les jeunes aspirants sur le marché de l’emploi. À ce titre, je pense qu’un stagiaire ne doit pas avoir le même comportement qu’il a chez lui en entreprise. »

Dans la foulée, il rappelle : « l’entreprise a des chartes et des objectifs d’où l’intérêt de dire aux jeunes comment parler ou se comporter en entreprise. En ce sens, on les a sensibilisés sur la rigueur, la ponctualité en entreprise… »

Ainsi, ces jeunes feront des stages dans les domaines de la santé, de la micro finance, du BTP, des multiservices, la restauration, la consultance, le commerce, l'agriculture, l'audiovisuel, l'agroalimentaire, la transformation. Et le processus d'enrôlement des entreprises et des dossiers de candidatures a été transparent et inclusif. Tous les services concernés étaient présents, notamment les chambres consulaires, l'ARD, le BAOS, l'OIM, pôle emploi entre autres.

À en croire Sada Baldé, directeur de l'ARD/Kolda « l'enrôlement des stagiaires et des entreprises s'est passé de manière transparente et inclusive. Ainsi, nous avons reçu 411 demandes de stagiaires. Après la présélection, nous avons envoyé les demandes sur la base des besoins. Bientôt, nous allons signer les contrats entre les stagiaires et les entreprises. »

Dans cette dynamique, Ramatoulaye Sylla, stagiaire en hôtellerie,a avance : « c'est une bonne chose d'outiller les jeunes avant d'entrer en entreprise comme la posture comportementale. Il fait bien se tenir en entreprise en ayant un bon comportement pour réussir... »