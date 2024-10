KOLDA : Bootcamp écocitoyen, un moyen de déconstruction du complexe chez les ados...

La déconstruction citoyenne de préjugés chez les jeunes et ados est devenu récurrente dans les programmes de formation. C'est une astuce qui permet de montrer à ces derniers la possibilité de réussir quel que soit le niveau familial, sociétal de son origine. Ainsi, l'origine de l'enfant ou du jeune ne doit pas être un frein pour sa réussite. C'est pourquoi, cette formation de six jours avec le CCA et l'UNICEF permet de les décomplexer vis à vis des autres.

Dans la foulée, Babacar Sy (responsable CCA/Kolda) estime qu'il faut donner à l'enfant la chance de développer ses capacités sans complexe. Tout enfant est intelligent, selon lui, il suffit juste de lui donner confiance pour croire en ses possibilités dans la vie.

C'est pourquoi ces enfants et adolescents issus de couches vulnérables dont les familles sont enregistrées au RNU (registre national unique) sont formés en développement personnel, leadership personnel, sur les dangers des réseaux sociaux et du numérique. Ces derniers venus du département de Kolda sont réunis par le centre conseil ado(CCA) pour déconstruire les préjugés et promouvoir leurs possibilités. C'est une occasion pour ces enfants d'éviter les pièges liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais aussi, cette formation permettra par un éveil de conscience, de briser la stigmatisation sociale selon laquelle on ne peut réussir en étant pauvre.

Mansata Diallo, représentante des enfants, avance : "avant tout d'abord merci à l'IA/UNICEF pour cette 4e édition d'ecobootcamp pour les enfants. Ainsi, cette formation nous a permis de développer des compétences et d'avoir confiance en nos capacités pour développer ce monde.

Dans cette dynamique, Samba Diakhaté inspecteur d'académie de Kolda, remercie l'UNICEF pour la formation des enfants. "Il faut que les parents accompagnent les enfants pour leur réussite car ils sont les leaders de demain. Et cette initiation doit donner goût aux enfants sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour développer notre pays. Il faudra encadrer les NTIC pour protéger les enfants. En ce sens, l'enfant doit utiliser le téléphone de manière utile et non inutilement. Cependant, il faut éviter la dépendance du téléphone qui a des effets positifs et négatifs."