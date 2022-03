KÉDOUGOU / COOPÉRATION  :  Le maire Ousmane Sylla décroche un financement de 50 millions FCfa.

Le maire de la commune de Kédougou, Ousmane Sylla, vient de bénéficier d'un premier financement d'un montant de 50 millions de nos francs, à travers un partenaire espagnol du nom de Unaye Bilbao.



La cérémonie de remise a eu lieu ce vendredi 11 mars 2022 dans les locaux de l'hôtel de ville, en présence du bureau municipal, le cabinet, les chefs de service du sport, de la jeunesse et l'IEF, s'y ajoutent les commissions concernées. Ces fonds serviront à accompagner les secteurs de l’éducation, la jeunesse, le sport et l'agriculture, particulièrement le maraîchage.



Les chefs de service ont chaleureusement remercié et félicité cette nouvelle équipe municipale pour ce premier partenariat qui répond exactement aux attentes de la population locale. Ces derniers précisent qu'ils sont les premiers conseillers techniques du maire dans les secteurs qui les concernent. Ils ont également réaffirmé leur engagement sans faille à accompagner les projets et programmes du maire Sylla et de toute son équipe pour le succès du quinquennat et le bien être de la communauté.



Selon eux, l'éducation, l'entrepreneuriat des jeunes et le sport demeurent une priorité. Au cours de cette rencontre l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Mamadou Barry, invite le maire à prendre soin de l'école régionale Bakary Dansokho, municipale Ibrahima Danfakha et la maternelle qui ont formé beaucoup de cadres de la région de Kédougou. Celui de la jeunesse a mis l'accent sur la mise en place d'un dispositif pour l'emploi des jeunes.



Le partenaire privilégié Unaye Bilbao a également exprimé sa profonde gratitude et sa volonté d'accompagner son ami, son frère maire de Kédougou Ousmane Sylla, avec qui il partage d'excellentes relations depuis plusieurs années. Il s'engage à être aux côtés de la commune afin de pérenniser cette initiative.



Selon le premier magistrat de la ville Ousmane Sylla, "les plus petits centimes de ce financement seront justifiés par des rapports, pour instaurer la transparence dans la gestion et un climat de confiance entre les partenaires et la commune." La transparence dans la gestion constitue en effet, un challenge pour le tout nouveau maire et l'ensemble de son équipe.



Toujours selon lui, "Kédougou doit nourrir Kédougou à travers son potentiel humain, l'agriculture et le consommer local, dans un partenariat gagnant gagnant avec les entreprises minières. Il fera savoir que son objectif est "de mobiliser 500 millions pour accompagner l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes autour de l'agriculture dans toute sa dimension."



Le premier financement de cette nouvelle et jeune équipe donne beaucoup d'espoir à la population.