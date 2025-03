Journée Internationale des Mathématiques : Des liens explorés entre la Science et la Créativité

C’est sous le signe de l’innovation et de l’éveil scientifique que s’est tenue ce vendredi, la Journée Internationale des Mathématiques, co-organisée par le programme FORCE-N et le département de mathématiques de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Éducation et de la Formation (FASTEF). Le thème retenu cette année : « Mathématiques : Art et Créativité », a permis de redonner à cette discipline souvent perçue comme austère, toute sa dimension esthétique, ludique et profondément ancrée dans les réalités contemporaines.



Instituée en 2019 par l’UNESCO, cette journée vise à rapprocher les mathématiques du grand public, en soulignant leur rôle fondamental non seulement dans les sciences et les technologies, mais aussi dans les arts et la société.



L'événement a réuni plus de 250 participants, venus de divers horizons : élèves de collèges et lycées, enseignants de mathématiques et de sciences physiques, formateurs en pédagogie numérique, chercheurs, ainsi que des représentants d'institutions académiques partenaires.



Au programme : conférences, ateliers interactifs, démonstrations ludiques... Tous ces moments ont permis de montrer comment les mathématiques peuvent s’incarner dans le quotidien, stimuler la pensée critique et favoriser l'innovation, notamment dans les domaines des STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).



L’événement s’inscrit également dans le cadre du programme FORCE-N (Formations Ouvertes pour le Renforcement des Compétences, de l’Emploi et de l’Entrepreneuriat dans le Numérique), lancé en 2022 par l’Université Numérique Cheikh Hamidou KANE (ex UVS), avec l’appui de la Mastercard Foundation. Ce programme ambitieux vise à outiller les jeunes, enseignants et professionnels pour les métiers du numérique, en mettant l’accent sur l’innovation pédagogique, les compétences pratiques et l’esprit entrepreneurial.