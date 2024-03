Journalisme d’investigation : contraint de rester muet, le journal togolais ‘’L’Alternative’’ renaît depuis Dakar

Ayant battu le record des suspensions auprès des autorités du pays, le journal d’investigation togolais ‘’L’Alternative’’, a repris ses activités, ce 07 mars, à partir de Dakar, terre d’exil du rédacteur en chef du quotidien, Isidore Kowounou.



Le média d’information, d’analyses et d’investigation qui trône sur 15 ans d’existence, a traversé sa plus grave crise en 2023, contraint de rester muet pendant plusieurs mois par le régime du président Faure Gnassingbé. Il renaît complètement d'une situation de pressions et de menaces extrêmes qui ont vu ses premiers responsables partir en exil pour préserver leur vie. En effet, pendant longtemps l'objectif poursuivi par les autorités togolaises a été de soumettre le média et ses acteurs à toutes sortes de tribulations avec des suspensions, des emprisonnements, des menaces, des campagnes de harcèlement et de dénigrement, etc... Le média a toujours su trouver le ressort nécessaire pour exister et rebondir. Aujourd'hui, ‘’L’Alternative’’ se relance exclusivement sous format numérique après avoir existé durant ses années de gloire en format papier. Ses dirigeants qui sont eparpillés dans différentes régions du monde se disent déterminés à continuer de jouer un rôle de chien de garde au sein de la société et de tenir les puissants responsables de leurs actes. La relance du journal qui revient avec le même engagement de dénoncer les pratiques et malversations des dirigeants, notamment du Togo est appuyée par Reporters Sans Frontières (Rsf) par le biais de son bureau de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.